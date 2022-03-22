أب ينقذ طفليه من الموت حرقا داخل شقة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب طفلان في حريق شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالحي العاشر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 67 أ الحي العاشر – المجاورة السادسة، ما أسفر عن إصابة طفلين نقلا إلى مستشفى أكتوبر العام بواسطة الأب.

أخمد رجال الدفاع المدني ألسنة النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات المجاورة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق وملابساته.