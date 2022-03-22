جرحى ودمار كبير.. أعاصير تضرب ولاية تكساس الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

افادت وكالة رويترز بأن اعصاريْن على الأقل ضربا مناطق شمال ووسط ولاية تكساس الأميركية الاثنين، ما أدى الى تدمير منازل ومحال تجارية، بالاضافة الى انقطاع التيار الكهربائي واصابة عدد من الأشخاص.

وأعلن المسؤولون ان عددا من المنازل قد تأذّى وأصبح مدمّرا في مدينة “راوند روك” في تكساس، التي يبلغ عدد سكانها ١٢٠ ألف شخص وتبعد ٢٠ ميلا من أوستن، حيث وقع الإعصار.

في السياق، أفاد “ألين بانكس” وهو مسؤول في الشرطة، بأن مباني عدة في المدينة ومحيطها شهدت دمارًا هائلا، مشيرا الى رصد اصابات طفيفة في صفوف السكان.

كما ذكر ان الاعصار سبّب تسرّبًا في الغاز، تمت السيطرة عليه على الفور.

كذلك، انقذت فرق الاسعاف عائلة مؤلفة من ٣ أشخاص من تحت الركام في منزلهم في منطقة “بويي” في تكساس، بعدما ضربها الاعصار. كما تأذت عدة مبان في المنطقة ومحيطها، بالاضافة الى منشأة وقود، غير انه لم تصدر تقارير عن حرائق او حالات تسرّب.

الى ذلك، ضرب الاعصار ثانوية في “جاكسبورو” التي تبعد ٣٥ ميلا عن منطقة “بويي”، حيث انهار سقف النادي الرياضي من دون تسجيل اي اصابات من الطلاب.

وحذّرت الأرصاد الجوية من ان نظام العواصف الذي ولّد الأعاصير، قد يخلّف رياحًا قوية، واحتمال وقوع أعاصير أخرى في تكساس وأكلاهوما، الثلاثاء.

كذلك، تحمل هذه العواصف خطر وقوع فياضانات في الولايات الجنوبية،بالاضافة الى “لويزيانا” و”ميسيسيبي”، وفق خدمة الأرصاد الجوية.