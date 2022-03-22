زيادة 3.07%.. أسعار النفط تعاود ارتفاعها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:23 مساءً - بينما تتواصل العقوبات الاميركية على روسيا، ويواصل الطلب على مصادر الطاقة ارتفاعه، عادت أسعار النفط الى تسجيل ارتفاع جديد.

اذ قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى مستويات قياسية جديدة،وقفز سعر خام برنت 3.59 دولار، ليصل إلى 119.05 دولار للبرميل، مسجلا زيادة قدرها 3.07% عن آخر سعر إغلاق.

وصعد سعر خام “نايمكس” الأميركي ليصل إلى 114.90 دولار، بزيادة 2.46% تقدر قيمتها 2.78 دولار.

وكشفت أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم “فيتول” أن الطلب على النفط يتزايد، ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات ما قبل الوباء هذا العام.

في السياق، أوضح “راسل هاردي” المدير التنفيذي للشركة في بيان أمس الإثنين قائلاً: بينما نتوقع تراجع الطلب على النفط على المدى البعيد، إلا أن الطلب سيواصل النمو خلال العقد المقبل. وأضاف أنه نظرًا إلى الاستثمار المحدود في الإنتاج، فإن الشركة تتوقع اتساع “فجوة الطلب” على مدار السنوات القليلة المقبلة

وأعلنت “فيتول” أنها سلمت إجمالي 7.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية في العام الماضي، مقارنة مع 7.1 مليون برميل يوميًا في 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 279 مليار دولار في عام 2021، مقارنة مع 140 مليار دولار في 2020.

وتعكس التقلبات التفاعل بين القوى الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم، فمن الحرب إلى ارتفاع سعر الفائدة ووباء فيروس كورونا، وحتى بعد نتيجة الصراع في أوكرانيا، فإن هناك ثلاثة أسباب كبيرة تدفع لعدم اليقين في سوق النفط وفقاً لما ذكرته مجلة إيكونومست البريطانية.

وكانت العقوبات الغربية على روسيا، وحظر أميركا ورادت النفط الروسي، تسببت بتعرض الكثير من المشترين المحتملين للتعامل مع الوسطاء الماليين الروس.

وفي 16 آذار الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق العالمية قد تواجه عجزاً في النفط بمقدار 3 ملايين برميل يومياً اعتباراً من نيسان المقبل.

الى ذلك، أوضح تقرير وكالة الطاقة الدولية أن أمر زيادة الإنتاج يعود للبلدين الأكثر قدرة على تعويض جزء كبير من النفط الروسي وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي آخر اجتماع لمنظمة أوبك في أوائل آذار الجاري، كان هناك تأكيد على الالتزام بالخطط الحالية لزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يومياً.

ويترقب العالم الاجتماع المقبل لأعضاء منظمة أوبك والمقرر في نهاية ذار الجاري.