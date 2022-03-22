المملكة السعودية والسودان يبحثان الفرص الواعدة وتطويرها بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، خلال اجتماعه مع الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني "الفرص الواعدة" بين البلدين.



وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الإثنين، أن الأمير محمد بن سلمان والبرهان استعرضا خلال اللقاء "العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وحضر اللقاء من الجانب السوداني مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والمدير التنفيذي لرئيس مجلس السيادة اللواء ركن الصادق إسماعيل محمود، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق مساء الإثنين، في قصره بالرياض، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

ووصل البرهان، إلى الرياض في وقت سابق الإثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة.

والأسبوع الماضي، أعلن عن تأجيل زيارة البرهان إلى المملكة العربية السعودية التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، دون توضيح أسباب ذلك.

وتأتي زيارة البرهان للسعودية، بعد أن أجرى مؤخراً زيارات مماثلة لكل من الإمارات وأغندا وجنوب السودان.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 4 شهور تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني والانتقال الديمقراطي، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في شهر تشرين(أكتوبر) الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.