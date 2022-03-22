فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف تطورات الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تطورات الأزمة الأوكرانية.



‏‎ووفق وكالة الأنباء السعودية فإنه "أكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية".

وتطرق الجانبان إلى "آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

كما جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين".

ومطلع الشهر الجاري، تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتطرّق الاتصال إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أكد ولي العهد السعودي على موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

تلاه، اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد خلاله الأمير محمد بن سلمان على دعم الجهود لخفض حدة الأزمة في أوكرانيا، مجددا استعداد بلاده لبذل جهود الوساطة.