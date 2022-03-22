شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يشيد بتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الحكومة بتحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بمبلغ يقدر بنحو 3.75 مليار جنيه فى إطار حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة ارتفاع سعر الدولار.

وقال تيسير مطر فى بيان اليوم، الثلاثاء، إن هذا القرار يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعمة دائما للاقتصاد المصري، مضيفا:" سيكون لهذا القرار أثار ايجابية على قطاع الصناعة فى ظل التحديات التى تواجه هذا القطاع حاليا ويساهم فى تخفيف الاعباء المالية على قطاع الصناعة".

وأشار تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن جميع المستثمرين والعاملين فى قطاع الصناعة يقدرون الظرف الراهن ويشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته لقطاع الصناعة ويتعهدون على زيادة إسهام قطاع الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير احتياجات المواطنين من الإنتاج الوطني للحد من الاستيراد الخارجى مما يساهم فى خفض سعر الدولار".