شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى نظيره المغربى فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في إندونيسيا.

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على قوة ومتانة العلاقات المصرية – المغربية، والتي وفرت بيئة حاضنة لعلاقات راسخة وتاريخية بين البلدين الشقيقين على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً على أن هذا يُعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية – المغربية في ضوء التحولات الاقليمية والدولية في عالم مُتغير.

كما استعرض حنفي جبالي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية المغربية، وتبادل الزيارات البرلمانية والخبرات التشريعية بين البلدين، وكذا على صعيد تنسيق المواقف بين البرلمانين المصري والمغربي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، بما يخدم المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب المغربي على أن العلاقات المغربية – المصرية مُتجذرة، مُشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى الصعيد البرلماني، شددرئيس النواب المغربي علي ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمانين المغربي والمصري، خاصة على مستوى التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك