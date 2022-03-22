شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بكين على قرار أمريكا بفرض عقوبات بحق مسؤولين صينيين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه على واشنطن رفع قيود التأشيرات على المسؤولين الصينيين وإلا سترد بإجراءات مقابلة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قرارات تعسفية ضد مسؤولين صينيين، مما يجعل الصين تفكر في الرد بعدد من الإجراءات التي كان يمكن تجنبها، مؤكدة أنها سترد على أمريكا إذا لم تسحب القيود التي فرضتها على مواطنيها.
يأتي هذا ردًا على قرار إدارة الرئيس جو بايدن، توسيع حظر السفر المفروض على مسؤولين صينيين، ليطال مسؤولين جدد تتهمهم بقمع الأقليات الدينية والعرقية.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها منعت المستهدفين من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب مشاركتهم في حملات قمع ضد حرية التعبير والدين داخل الصين وخارجها.
وأوضحت أن العقوبات يتم تطبيقها على المسؤولين المتورطين في أفعال تهدف إلى قمع الممارسين الدينيين والروحيين وأفراد الأقليات العرقية والمنشقين، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب معاملة الصين لمسلمي الإيجور في المنطقة الغربية من شينغيانغ، وكذلك دعاة الحريات في التبت وهونج كونج.
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