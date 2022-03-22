شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد 1395 جريمة وانتهاكًا حوثياً بحق النساء خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني بكل طوائفه وفئاته وفي معظم المناطق لا زالت مستمرة.

وأكد مركز العاصمة الإعلامي، أن الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في العاصمة صنعاء على أشدها ، مشيرًا إلى أن الحوثي ومليشياته ارتكبوا 1395 جريمة وانتهاكاً بحق النساء خلال العام الماضي، حسب موقع” العاصمة”.

وأوضح أنه خلال شهر فبراير الماضي ارتكب الحوثي جرائم بشعة في حق النساء وذلك عن طريق تصفية وحشية لنساء مع أسرهن كما حصل عندما قامت المليشيات بتصفية مشائخ قبليين في منازلهم مع عدد من الأطفال والنساء.

وأضاف أنه خلال العام الماضي تم رصد وقائع انتهاكات متعددة، حيث تم قتل 22 امرأة وأصيبت 40 بينما تعرضت 67 امرأة للاختطاف.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا صادرت أملاك 12 امرأة، منها نساء يمتلكن أراضي، أو بيوت مستأجرة من الأوقاف، بينما أغلقت محلات تعود ملكيتها لنساء، واقتحام 20 محلًا نسائيًا في مناطق مختلفة من العاصمة.

وبين أن عام 2021 كان من أكثر الأعوام ترويعًا للنساء، حيث اقتحمت فيها المليشيا 250 منزلاً من منازل المواطنين في صنعاء.

كما أظهر التقرير أنه في ظل القيود التعسفية التي يفرضها الحوثي على النساء، تم فصل وتسريح ونقل 300 امرأة بالتعليم والصحة، وتم الاعتداء على 110 امرأة،، مؤكدًا أن أغلب المرتكبين للجرائم والانتهاكات بحق النساء، هم قيادات حوثية رفيعة في صفوف المليشيات.

يأتي هذا في وقت انحسرت فيه شعبية الحوثي حتى في المناطق التي يزعم أنه يسيطر عليه، وبات المواطن اليمني على يقين بأن مليشيات الحوثي هى سبب الخراب والدمار الذي لحق باليمن.