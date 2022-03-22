انت الان تتابع خبر كيف احتفل العراقيون بعيد نوروز هذه السنة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - احتفالا باعياد نوروز خرجت المئات من العائلات للمتنزهات والاماكن العامة داخل بغداد وبقية المحافظات،،فيما تخللت تلك الاحتفالات دبكات شعبية ومائدة تنوعت فيها الاكلات العراقية.

كعادتهم في كل عام يحتفل العراقيون باعياد نوروز التي تصادف الواحد والعشرين من اذار،،الاحتفال يتم داخل مساحات خضراء بمشاركة الاهل والاصدقاء.



تقليد سنوي يبدأ بالموسيقى والاجواء المرحة التي يلتف حولها الجميع. هنا داخل هذا المكان الجميل التقى الاحبة والمعارف ليحتفلوا بالعيد الربيعي، الذي يتزامن مع اخضرار الاشجار وتفتح الازهار.

ولاتكتمل الاجواء هنا الا بوجود الطعام العراقي، الذي يجمع العائلة حول مائدة تكون فيها البسمة والفرحة هي العنوان.

وفي اقليم كردستان يشعل المواطنون هناك نيرانا على قمم التلال والجبال، ويسمى بيوم كاوة او عيد كاوة الحداد، الذي انتصر فيه هذا الثائر على الطغيان واسقط جبروت الحكام بالبلاد.

