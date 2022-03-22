الصدر يغرد بشأن جلسة التصويت على رئيس الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - دعوة النواب المستقلين لاسناد الجلسة وعدم تعطيلها بالثلث المعطل

يجب الخروج من عنق التوافق الى فضاء الاغلبية الوطنية

تشكيل حكومة الأغلبية تجربة لا بد من خوضها

الحكومات التوافقية التي توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين



المطالبة بحكومة أغلبية وطنية لاتعني ضرب الخصوم

البعض يحاول جر العراق الى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديمقراطية

