عاجل.. انطلاق الانتخابات المحلية بالأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الأردنيين لإجراء انتخابات يختارون فيها ممثليهم بمجالس البلديات والمحافظات وأمانة العاصمة عمان.



وبدأت التصويت في مراكز الاقتراع، وعددها 1850 مركزا تضم 6937 صندوقا، الساعة السابعة صباحا (05,00 ت غ) على أن تغلق في السابعة مساء.

وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد الرواشدة، في تصريحات نقلها تلفزيون "المملكة" الرسمي بعد فتح مراكز الاقتراع، إن الإقبال "يبشر بالخير"، معبرا عن أمله بأن "تكون نسب المشاركة مقنعة".

ويحق لنحو 4,6 مليون ناخب مسجلين في جداول الناخبين التصويت بينهم 2,4 مليون من الإناث، وفقا لموقع الهيئة المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4646 مرشحا، بينهم 845 من الإناث.

وتقسم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس 12 محافظة، و409 دوائر انتخابية تتبع 100 مجلس بلدي، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.

وأعلنت مديرية الأمن العام أن 55 ألف رجل أمن يعملون على حماية العملية الانتخابية.

ويشارك 140 مراقبا دوليا و5000 مراقب محلي بمراقبة سير الانتخابات، فيما أعلنت الحكومة الثلاثاء عطلة رسمية ليتسنى للمواطنين الاقتراع.

وقد حلت الحكومة المجالس المحلية في مارس/آذار 2021 بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي أربع سنوات تمهيدا للانتخابات الجارية.

وتعد هذه المجالس خدمية، لا دور تشريعي أو رقابي سياسي لها، وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة في أغسطس/آب 2017.