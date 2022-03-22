إدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني مجددا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

قضت محكمة في موسكو اليوم الثلاثاء بإدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني، بتهم احتيال ما يعني احتمال فرض عقوبة سجن جديدة بحقه.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القاضية مرغريتا كوتوفا، قولها إن "نافالني ارتكب احتيالا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة".

ولم يوضح مراسل الوكالة الذي حضر الجلسة التي أجريت في مجمع السجن الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو، طبيعة العقوبة التي ستفرض على المعارض الروسي بموجب الإدانة الجديدة.

غير المدعين الروس طالبوا الأسبوع الماضي بسجن نافالني، لمدة 13 عاما، يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين، وغرامة بقيمة 1,2 مليون روبل (9500 يورو).

ومنذ فبراير/شباط 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود إلى 2014، وذلك عندما عاد إلى روسيا بعد تلقيه العلاج في ألمانيا إثر هجوم مفترض بغاز أعصاب سام خلال زيارة لسيبيريا عام 2020.

ودعا نافالني من داخل سجنه خلال الأيام الماضية إلى احتجاجات مناهضة للحرب الروسية الأوكرانية.