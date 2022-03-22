تعرف على حالة الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

برودة شديدة عاد المواطنون في مصر يشعرون بها، على غير عادتهم مع شهر مارس، فيما تتوالى التحذيرات مع التهاون مع برودة الطقس.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت مساء الإثنين، من شدة البرودة في ليل اليوم الثلاثاء، حيث تكون شديدة البرودة على كافة الأنحاء، في مصر.

وفي نهار الثلاثاء، فإن الجو يكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ١٦ للعظمى و٨ درجات للصغرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى أن انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة سيبدأ من اليوم، الثلاثاء، ويستمر لعدة أيام. فيما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد في فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وقد تكون هناك فرص على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، فتقلبات الجو قد تصيب البعض بالإعياء نتيجة ذلك التخفيف.

وفي الأربعاء، يتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وقد تسقط الأمطار على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة. وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى، ١٧ للعظمى و٨ درجات للصغرى.

وفي يومي الخميس والجمعة، تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة، ١٧ للعظمى و٨ درجات للصغرى.