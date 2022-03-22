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المملكة السعودية ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة.

 وشملت الآتي:

 

-إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا.

 

-إلغاء فحص كورونا.

 

-إلغاء الحجر الصحي.

 

-السماح للمسافرين الغير محصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات.

 

وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى:

 

-انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%

 

-وصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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