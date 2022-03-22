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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة.
وشملت الآتي:
-إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا.
-إلغاء فحص كورونا.
-إلغاء الحجر الصحي.
-السماح للمسافرين الغير محصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات.
وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى:
-انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%
-وصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%