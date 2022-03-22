المملكة السعودية ترفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة.



وشملت الآتي:

-إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا.

-إلغاء فحص كورونا.

-إلغاء الحجر الصحي.

-السماح للمسافرين الغير محصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات.

وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى:

-انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%

-وصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%