شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام"الشيوخ" يشارك فى اجتماع أمناء البرلمانات الوطنية بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، لأول مرة فى اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية المنعقدة فى"بالى" باندونيسيا، والمنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية ال (144) للاتحاد البرلمانى الدولى، والتى تضم الأمناء العامين ونوابهم لكل المجالس النيابية فى العالم، حيث تقدم "عتمان" بطلب انضمام بصفته أمين عام مجلس الشيوخ المصرى، فوافقت الجمعية بالإجماع على انضمامه.

كما شارك فى اجتماعات الجمعية المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب المصرى، ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية حتى يوم الخميس المقبل.