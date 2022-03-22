الإسكندرية تعلن الطوارئ استعدادا لـ"عوة والعجوزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك قبل يوم من بدء نوة "عوة وبرد العجوزة".

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض محافظة الإسكندرية، لنشاط للرياح وسقوط أمطار خفيفة بعد فترة الظهيرة وأمطار متوسطة ليلًا.

ووفقا لمحافظة الإسكندرية، بلغت درجة الحرارة على المحافظة 15 درجة للعظمي و10 للصغرى، وسرعة الرياح 34 كيلو متر/ الساعة، وارتفاع أمواج البحر 1.5 إلى 1.75 متر.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، إن خطة الطوارئ تشمل استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أنه جرى التشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، فضلا عن وقف الإجازات والراحات.

وأضاف نافع، أن الخطة تتضمن أيضا تواجد القيادات ونوابهم في مناطق عملهم على مدار الساعة، للاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن سيجري تمركز أكثر من 132 سيارة ومعدة تابعة للشركة على مدار 24 ساعة بالمناطق الساخنة التي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها.