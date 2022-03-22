البورصة تواصل قفزتها بنسبة 3.5% في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.5% إلى مستوى 11914 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 1.36%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.84%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفز بنسبة 4.9% إلى مستوى 11511 نقطة، بختام تعاملات أمس الاثنين بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي.

وصعد سهم شركة فوري لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الالكترونية في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثائ بنسبة 7.9%، كما صعد سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.5%، وتعتبر هذه الأسهم ذات وزن نسبي كبير في المؤشر الرئيسي للبورصة.

وأعلنت القابضة الإماراتية الاستحواذ على 18% من البنك التجاري الدولي المصري ضمن خطة لاستثمار ملياري دولار في مصر تتضمن حصص فوري وشركات أخرى.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان أمس الاثنين، حزمة إجراءات لدعم البورصة، بعد قرار استثنائي من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1%.

وقالت الوزارة في بيان، إن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.

وقال إنه "تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية".