انطلاق أعمال المؤتمر الدولى الثامن حول التخطيط والاستدامة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

انطلقت في مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولى الثامن حول التخطيط والاستدامة والدراسات الحديثة في تخصصات "الإنسانيات والتعليم - الزراعة الغذاء والبيئة - الفنون والعمارة -السياحة والتراث، القانون والإدارة - الهندسة".

ينظم المؤتمر مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى واتحاد الجامعات العربية وكلية التربية والطفولة جامعة الزقازيق، بالشراكة العلمية مع بعض الجامعات المصرية والعربية والمراكز البحثية المتخصصة بهدف الارتقاء بالبحث العلمي وتطويره واطلاع الباحثين وخاصة النخبة الجدد منهم علي أخر مستجدات البحث العلمي من خلال اختيار المحاور والموضوعات الجوهرية وطرحها للمناقشة العلمية بما يتناسب مع مدي التحديات الراهنة التي تواجه مجتمعاتنا العربية.

ترأس الافتتاح البروفيسور دايفيدي سكالماني - المستشار الثقافي الايطالى بمشاركة الدكتور محمد حسني الحاج أمين عام اتحاد كليات الفنون والعمارة باتحاد الجامعات العربية رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة سهير قنديل - رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والدكتور شحتة حسني مقرر عام المؤتمر، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق، والدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الأثار بالأقصر وبحضور عدد من الباحثين والخبراء المصريين والدوليين.

وخلال الافتتاح أعرب المستشار الثقافي الايطالي عن سعادته بوجوده في هذا المحفل العلمي الكبير وقال إن العالم اليوم يحتاج إلى التعاون الجاد بين جميع الدول في مجالات البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن.