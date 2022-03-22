ضبط عامل بتهمة التجارة في النقد الأجنبي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملًا لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، جرى التحفظ على المتهم والعملات المضبوطة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود معلومات لضباط الإدارة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بسوهاج مفادها اتجار "منتصر. س" 29 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج.

جرى الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحرى عنه والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الريال السعودي بسعر 4.80 جنيه للريال الواحد.

عقب استئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتحرى عنه حال تعامله مع المصدر السري بدائرة قسم أول سوهاج، وبحوزته مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، و20 دولار أمريكي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.