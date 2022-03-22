جريمة موثقة.. لص يسرق هاتف فتاة خلال مكالمة فيديو في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

في واقعة أثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، انتزع لص هاتف فتاة أثناء حديثها مع صديقتها خلال مكالمة بالفيديو، ولاذ هاربًا مستقلا موتوسيكل.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بتحرير فتاة محضرا تتهم لصا بسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بالشارع بمدينة قنا.

وقالت الفتاة في المحضر، إنها خلال إجرائها مكالمة الفيديو مع إحدى صديقاتها بأحد شوارع مدينة قنا، بادر لص بسرقة الهاتف من يدها وفر هاربا، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة وتمكنت صديقتها من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتكثف وحدة مباحث قنا من جهودها لفحص الواقعة وضبط اللص عقب تحديد هويته لإعادة الهاتف للمجني عليها.