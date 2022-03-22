مقتل 16 قروياً في هجوم مسلّح في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 8:39 صباحًا

أفادت الشرطة النيجيرية، بأن 16 قروياً على الأقل قتلوا في هجوم شنه الأحد مسلّحون في شمال غرب البلاد، في أحدث حلقة من مسلسل العنف الذي تنسبه السلطات إلى عصابات إجرامية يطلق على أفرادها اسم “قطاع طرق”.

المتحدّث باسم الشرطة المحليّة محمد شيخو قال ان “عشرات المسلحين على متن دراجات نارية هاجموا قرية غانار-كياوا في ولاية زامفارا حيث قتلوا 16 قروياً يوم الأحد”.

وأضاف “قتل الإرهابيون في الهجوم 16 شخصاً وفرّوا قبل وصول الشرطة”.

واذ أكد أن عناصر الشرطة والجيش انتشروا في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات وملاحقة قطاع الطرق، وأن مكتب حاكم ولاية زامفارا وقوع الهجوم، اشار المتحدث في بيان الى ان “العديد من الأرواح أزهقت كما أصيب آخرون بجروح”، من دون أن يقدّم أي حصيلة للقتلى أو الجرحى.

بدورها، أوردت الصحافة المحلية حصيلة أكبر بكثير للهجوم، مؤكّدة سقوط 37 قتيلاً على الأقل، بينهم زعيم القرية، واختطاف عشرات القرويين على أيدي المهاجمين.

ومنذ سنوات تشهد مناطق في وسط نيجيريا وشمالها الغربي اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية نزاعات على الأراضي وموارد المياه، كما يرتكب “قطاع الطرق” عمليات قتل ونهب وخطف، وفي مواجهة ازدياد هذه الهجمات، صنّفت الحكومة مؤخراً هذه الجماعات الإجرامية تنظيمات “إرهابية”.