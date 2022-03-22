شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد خطوات مصر نحو اقتصاد غير نقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى إنفو جراف جديد، خطوات مصر نحو اقتصاد غير نقدي، جاء فيه أن مصر اختيرت ضمن الدول النموذج في المبادرة العالمية للشمول المالى التي أطلقها البنك الدولى في يوليو 2017.

وجاء في الإنفوجراف أن البنك المركزى المصرى نجح في عملية الانتقال إلى اقتصاد غير نقدى من خلال إصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول وإنشاء وحدة الشمول المالى ومشروع قانون التجارة الإلكترونية وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رصدت من قبل في إنفوجراف جديد، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جاء فيه أنها تتأسس على خمس عناصر من بينها أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها.

وتضمنت العناصر، أن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد، وأن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياته، وأن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابيا.