​"بوست جزمة صفوت الشريف وهذه قصتي مع حياة".. أبرز تصريحات توفيق عكاشة لـ"الخليج 365" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أجرى "الخليج 365" لايف مع الإعلامي توفيق عكاشة، تحدث خلاله عن عدد من المسائل الشخصية والمهنية، ونستعرض في هذا التقرير أبرز التصريحات التي ذكرها "عكاشة على النحو التالي:

- "الناس بقالها أكتر من 12 سنة بيقولوا إني كنت بوطي على إيد صفوت الشريف أبوسها.. أنا يا عم بوست جزمة صفوت الشريف مش إيده.. هو حد ليه عندي حاجة.. الصورة دي فوتوشوب واتعملت في تركيا لأن الإخوان تعاقدوا مع شركة سوشيال ميديا في تركيا مخصوص عشان توفيق عكاشة".

- "ماخدتش من أي حد مساعدة إلا شخص واحد لازم أشكره هو المهندس نجيب ساويرس، فالمهندس نجيب لما القناة اتقفلت في عهد الإخوان وكان عليّ مديونية 5 إلا ربع مليون جنيه هو شال نصها.. واللي بيقف جنبي عمري ما أنساه، وأنا بدافع عنه في كل مكان مش عشان ده، لكن كل ما يتعرض له من حملات هجومية فهي مصطنعة وضالة لأن هذا الرجل وأسرته تعرضوا للظلم في عهد عبد الناصر بعد التأميم لكنهم أعادوا بناء نفسهم".

- بدل ما أحقد على ساويرس أعمل زيه مش أحقد عليه

- "الجلبية دي مفصلها هنا في الشرقية عند واحد متخصص في الجلابيب البلدي، لكن بقية الجلابيب اللي عندي مفصلها في المنيا في بلد الفنان حكيم، علشان هم هناك محافظين على الاستايل القديم بتاع الجلبية البلدي.. وأنا بحب القديم، والترزي بتاعي للأسف الشديد توفاه الله".

- "الذي علمني السياسة والذي رباني هو الأستاذ الدكتور الراحل يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وتبناني وأنا عندي 24 سنة إلى أن توفاه الله، والدكتور يوسف والي هو الذي كان يتولى أمري وأمر بيتي في الفترة من نهاية 2020 وحتى وفاته، لأن مكانش عندي مصدر رزق".

- "الأرض الزراعية أتخن فدان بيتأجر بـ5 آلاف جنيه، واللي بيدخل في الشهر ما بيكملش 12 ألف جنيه، ودول أنا ساكن بيهم".

- "كان عندي شغل قطاع خاص شركة مقاولات من قبل الفراعين من سنة 99، وكل ده مُتحفظ عليه والسبب إن أنا ما قدمتش برنامج زمني للانتهاء من أعمال المباني، وأنا كنت خلصت المباني واتشطبت وداخل على مرحلة الديكور".

- عن السخرية من زواجه من حياة الدرديري قال: "قبل زواجي طلعت حلقتين في قناة الحياة هاجمت فيهم اليساريين بضراوة شديدة وهم من أكثر الناس نشاطا على السوشيال ميديا لأن أحد سمات اليساري أنه يحب يقعد على كرسي ويقول كلام.. بس.. آخره كلام، فهم كانت الحملة جاية منهم وكانت مدعومة من الإخوان والسلفيين".

- "الحملة على زواجي لم تضايقني كنت بسمع منها من الناس .. أنا أكتر واحد اتهاجم في مصر، ففي وقت من الأوقات كانت شركات سوشيال ميديا في تركيا شغالة على توفيق عكاشة.. ما فرقتش معايا ولا أثرت فيّ، وحياة نفس الوضع فهي كانت المذيعة الأولى في مصر معارضة للإخوان، فشئ طبيعي في عداء مع الإخوان واحنا تجاهلنا ده".

- "أنا زمهلاوي لأن ابني الكبير أهلاوي وابني الصغير زملكاوي، لكن في نهائي القرن شجعت الزمالك بمنتهى الصراحة".

- "أعلنت من قبل أنني أفكر في أن أخوض انتخابات النادي الأهلي على مقعد رئاسة النادي، فالأهلي نادي عريق، الأندية مش كرة قدم، فأنا لا أصنف عشان بشجع فرقة، فأنا بحب النادي الأهلي جدا والزمالك جدا، ومرتضى منصور كان عضو في الأهلي والزمالك وللأمانة هو الذي أعاد بناء نادي الزمالك في العصر الحديث.. مفيهاش حاجة يعني فالقصة إدارة .. أن تصل بالنادي لأفضل مكانة".

- "اللي خلاني أشجع الزمالك لفترة هو المعلم حسن شحاتة فهو أفضل لاعب خط نص أنجبته مصر في تاريخها، وهو أفضل مدرب مجاش في مصر زيه".

- "اللي زي حلاتنا لما بيتجوزوا في السن ده مش بيدفعوا مهر ولا شبكة.. وحياة الدرديري نفسها رفضت إني أدفع لها مؤخر .. حياة الدرديري بتحبني وأنا طبعا وهي إنسانة طيبة وجدعة جدًا".

- "عايز أشكر حياة الدرديري لأنها متحملة ما لا يتحمله أحد، لأن لو في واحدة ست في ظروفي دي ممكن ماكانتش تتحمل ده ساعة واحدة، لأن بييجي عليّ أيام ما بيبقاش معانا ثمن علبة السجائر وأنا وهي من المدخنين، فبييجي علينا أيام كتير لا أنا ولا هي معانا ثمن علبة السجائر، فالحقيقة طبعا حاجة بتبقى محزنة.. هي تحملت وبتبقى متحملة وده اللي دفعها أنها تكتب على صفحتها أنها بتدور على شغل وبتبحث عن فرصة عمل سوا في مجال الإعلام أو أي مجال تاني يتصل به، وبالرغم من أني أعلم أنها مثقفة بدرجة كبيرة جدا، فهي لديها استعداد تدخل في أي مناظرة ثقافية مع أي مذيعة في مصر، أو هاتلنا 4 مذيعات مع بعض يدخلوا معاها في مناظرة ثقافية لأنها أولا خريجة الأزهرحتى الثانوية الأزهرية، ثم خريجة إعلام جامعة القاهرة".

- "في الـ6 سنين اللي فاتوا أعادت القراءة والاطلاع بنهم شديد.. هي جت تقدم في القناة كمذيعة وسقطت أول مرة وبعدين قدمت التماس وأعدنا لها الامتحان".

- "بعد الأحداث التي مررت بها لما رفدوني من مجلس النواب ودخلت السجن وأصبح كل ممتلكاتي متحفظ عليها، خدوا مني عربيتي تحفظوا عليها سنة وشهرين على ذمة محضر إني كنت هخبط واحد بالعربية والراجل راح اتنازل عن الشكوى، وسحبوا مني سلاحي ورخصته، وأصلا الطبنجة دي كان جايبهالي المشير طنطاوي هدية .. خدوها ورفعت قضية.. في الوقت ده لقيت حياة واقفة معايا وقفة رجولة رغم انها مالهاش مصدر رزق وهم عارفين كويس مين دخل عمل فتنة بينها وبين أسرتي وكنت انا في الوقت ده في السجن ولما خرجت اكتشفت الأمر وحاولت أوضح لهم الحقيقة إنما اللي كان شغال على حياة وعلى أهلي مبرمجهم ومعرفتش أصلح بينهم في الوقت ده فاتجوزتها".

- "مفيش تزوير انتخابات في مصر.. الموضوع ده انتهى، فالسياسة متغير وليست ثابت، مفيش نظام بيكرر نظام قبله.. لكل نظام شكله.. مش هيجيب اللي قبله.. السادة النواب مخيل إلى بعضهم أن الانتخابات هتتزور وأن الحكومة اللي راضية عليه هتجيبه.. مفيش كلام من ده.. أتوقع البرلمان القادم هتكون نسبة النواب الجدد فيه كبيرة جدًا".

- "شعبية الرئيس السيسي تراجعت عند الجهلاء، إنما الفاهم المدرك الواعي حتى لو مش لاقي عشاه هيدعمه.. القصة مش قصة الرئيس السيسي دي قصة وطن".