​المدارس المصرية اليابانية تعلن قبول طلاب "الدمج" بهذه الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت وحدة المدارس اليابانية، استقبال طلبات قبول طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو "الدمج".

وقالت المدارس اليابانية، إنه حرصاً من الوحدة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن لولي الأمر التقدم ورقياً للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط.

وأضافت الوحدة، إنه يتم التقدم بكافة المستندات المطلوبة، شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.

وأشارت المدارس اليابانية إلى أنه فى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من الثلاثاء الموافق 15 مارس الحالي، وتستمر لمدة 15يومًا، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 مدرسة هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

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