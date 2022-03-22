5 تنبيهات مهمة من "التعليم" لمعلمي المواد الأساسية للصفوف الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات تنفيذ برامج فنيات صياغة المفردات الاختبارية لمعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي.

وطالبت الوزارة، في خطاب لها، بضرورة إدراج المتميزين من العاملين بإدارات أقسام التدريب والمدربين بالمديريات بالجهود غير العادية أو حافز أو مكافأة، بخاصة الأعمال التي تتم بعد أوقات العمل الرسمية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتالي:

1- إتاحة المادة التدريبية لبرامج فنيات صياغة المقررات الاختبارية.

2- آليات تنفيذ فنيات صياغة المقررات الاختبارية.

3- عقد لقاء تعريفي لموجهي جميع المواد الدراسية بقيادة مدير عام التعليم العام بالمديرية وتكليف الموجه بترشيح المدربين بالتنسيق مع إداراتهم.

4- اختيار 3 مدربين متميزين بكل إدارة تعليمية.

5- وضع خطة تنفيذية لتنفيذ على مدار 3 أيام تحت إشراف موجهي المواد الأساسية و3 أيام أخرى لتدريب جميع معلمي المواد الأساسية على ان يتم الانتهاء من البرنامج قبل نهاية مارس الجاري.