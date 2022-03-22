بيان من "أولاد رجب" لكشف حقيقة إغلاق فروعها في القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت مجموعة محلات أولاد رجب بيانًا رسميًا، اليوم الاثنين، كشفت فيه حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول إغلاق عدد من فروعها.

وقال البيان: "تحية وتقدير إيمانًا منا بمبدأ الشفافية وحرصًا منا على المصداقية وتوضيح الحقائق لجميع عملائنا الكرام وهذا عهدكم بنا طوال 52 عامًا مضوا الثقة والمصداقية هي شعارنا معكم".

وأضاف البيان: "في ضوء ذلك تأكد الشركة على أن كل ما يثار على بعض الصفحات الشخصية والمجموعات العامة فيما يخص إغلاق فروع أولاد رجب بالشمع الأحمر أو إغلاق الفروع من قبل جهات خارجية مختلفة ليست إلا محض شائعات وأخبار غير صحيحة يتم تداولها ونقلها من مصادر غير موثوق بها وبرغم محاولتنا العديدة في الرد والتفاعل مع تلك الصفحات بتوضيح لهم الحقائق إلا أن بعضها مازالوا يتداولوا تلك الأخبار الزائفة لذا وجب علينا إصدار هذا البيان".

وأوضحت مجموعة أولاد رجب: "وتأكيدًا على الشفافية التي تتبعها مع عملائنا يوجد بالفعل بعض الفروع القليلة تم غلقهم من خلالنا لأمور تتعلق بالصيانة والتجديدات، وكنا حريصين أشد الحرص على تسكين موظفي تلك الفروع بفروع أخرى في نفس المنطقة الجغرافية وبطبيعة الحال أيضًا خدمة عملائنا الكرام".

وقالت الشركة في نهاية البيان، إنها تهيب بعملائها عدم تصديق كل مايشاع، مضيفة أن الشئون القانونية للشركة تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتداول تلك الأخبار الزائفة التي هدفها النيل من علاقة الشركة بعملائها.​