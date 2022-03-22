شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: هجمات سيبرانية روسية محتملة ضد شركات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض إنه رصد نشاطات روسية محتملة لتنفيذ هجمات سيبرانية ضد شركات أمريكية.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الولايات المتحدة حذرت الاثنين من أن هناك "معلومات مخابرات آخذة في التطور" بأن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشن هجمات إلكترونية محتملة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيان "أدعو شركاءنا في القطاع الخاص إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية على الفور"، مضيفا أنه ينبغي لكل واحد "القيام بدوره للتصدي لواحد من التهديدات الحاسمة في عصرنا".