عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعزيز الأمن السيبراني.. خطة أمريكية خشية هجمات روسية

الثلاثاء 22 مارس 2022

الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين، الشركاء في القطاع الخاص إلى تعزيز الدفاعات السيبرانية على الفور.



وقال بيان للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة حذرت من أن هناك معلومات مخابرات آخذة في التطور بأن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشن هجمات إلكترونية محتملة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينبغي لكل واحد القيام بدوره للتصدي لواحد من التهديدات الحاسمة في عصرنا.

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن اتفق مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا على أهمية استمرار المساعدات الأمنية والإنسانية لأوكرانيا.

يأتي ذلك فيما تبنى وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية مشتركة جديدة تسمح للاتحاد بتأسيس قوة للرد السريع، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الإثنين.

ومن المكونات الرئيسية للسياسة الدفاعية الجديدة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من آلاف الجنود للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات.

وستبدأ قوة الرد السريع التي سيطلق عليها اسم "البوصلة الاستراتيجية" العمل بحلول عام 2025.

وأثار الهجوم روسيا لأوكرانيا زخما جديدا إلى المناقشات الخاصة بالسياسة الدفاعية.