شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الحكومة فى توفير 100 خدمة على منصة مصر الرقمية؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، الضوء على الجهود التى بذلتها الدولة المصرية لرقمنة الخدمات.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة الرقمية تعتبر إحدى الأدوات الإنمائية القوية القادرة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المأمولة بحلول 2030.

وأكدت الدراسة أن الدولة المصرية بدأت في اتخاذ خطوات متسارعة لدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية. ويبدو أن الجهود التي قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى لرقمنة الخدمات الحكومية على مدار العامين الماضيين مدفوعة بالظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أثمرت من حيث ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى ما يقرب من 100 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتحسُّن ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الخدمات الحكومية الرقمية وبناء القدرات الرقمية والاتصال بالإنترنت.