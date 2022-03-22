شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد مراحل ممارسة المسئولية المجتمعية للمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى إنفوجراف جديد، مراحل ممارسة المسئولية المجتمعية للمؤسسات، جاء فيه أنها تحدد رسالتها الاجتماعية وتثقف موظفيها بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتضع الأهداف والآليات لتحقيق رسالتها.

وتضمنت مراحل ممارسة المسئولية المجتمعية، وضع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الخاصة بها، أجندة فعاليتها السنوية مبادرات تفيد المجتمع المحلى و تقدم حوافز ومكافآت لموظفيها للمشاركة في مبادرات إنسانية و تحدد المجالات الإنسانية والتنموية التي يمكن أن تشارك فيها .

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رصدت من قبل في إنفوجراف جديد، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جاء فيه أنها تتأسس على خمس عناصر من بينها أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها.

وتضمنت العناصر، أن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد، وأن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياته، وأن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابيا.