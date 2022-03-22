زيلينسكي يعتزم طرح أي اتفاقات مع روسيا للاستفتاء الشعبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طرح جميع الاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع روسيا في محادثات السلام لاستفتاء شعبي على مستوى البلاد.

وقال زيلينسكي في خطاب متلفز مساء الاثنين إن تسوية في نهاية المطاف مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية والمناطق المحتلة في أوكرانيا يجب ان تتم الموافقة عليها من خلال استفتاء شعبي.

وتجري كييف وموسكو مفاوضات في الوقت الحالي لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة حتى الآن.

وقال زيلينسكي: "لقد قلت لجميع مجموعات التفاوض إنه إذا تحدثت عن جميع التغييرات ، حتى لو كانت تاريخية ، فلن نذهب إلى أي مكان. سنذهب إلى استفتاء".

وأضاف أن الشعب يجب أن يكون له رأيه في "هذا الشكل أو ذاك" من التسويات.

كما أصدر زيلينسكي رفضا عاما للإنذارات النهائية الصادرة من روسيا، بعد أن أمرت موسكو القوات الأوكرانية بالاستسلام في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة يوم الاثنين. ورفضت أوكرانيا هذا الإنذار.