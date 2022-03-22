القيادة تعزي الصين في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية

وقال الملك:" علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان،برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جينبينغ، في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.
وقال ولي العهد:" بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية جنوب غرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".
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