واشنطن قلقة.. رصدنا زيادة في نشاط البحرية الروسية في البحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 04:09 صباحاً - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن رصدها لإشارات على زيادة في نشاط البحرية الروسية في البحر الأسود، مؤكدة على أن روسيا تعمل على زيادة عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا.

ولفت المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، ومسؤول رفيع في وزارة الدفاع طلب عدم كشف اسمه إلى أن الأوكرانيين “حققوا نجاحا كبيرا في صد روسيا ومنعها من التفوق الجوي”، مؤكدين على قيام “طائرات روسية بإطلاق صواريخ على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي والبيلاروسي”.

كما كشف كيربي عن أن الأنظمة الإلكترونية الأميركية “تتعرض للهجمات السيبرانية كل يوم”، مضيفا “نعمل على تعزيز أمننا الإلكتروني”.

وتأتي تصريحات كيربي هذه بعد ساعات من بيان للرئيس الأميركي، جو بايدن، دعا فيه القطاع الخاص إلى اتخاذ تدابير دفاعية ضد الهجمات الإليكترونية.

وقال مسؤول رفيع في الوزارة إن البنتاغون “لم يلحظ تحركات روسية لجلب إمدادات إضافية إلى أوكرانيا، ولكن روسيا تفكر باستقدام تعزيزات من داخل روسيا وخارجها”.

وكشف المسؤول عن أن “بعض الدول وفرت صواريخ مضادة للسفن يستطيع الجيش الأوكراني تشغيلها”، لكنه قال “لا يمكننا تزويدهم بالصواريخ الأميركية المماثلة التي لا يمكنهم استخدامها”.

وتابع أن “القوات الأوكرانية أظهرت مقاومة شرسة وخلاقة واستخدمت الأسلحة التي وفرتها لها الولايات المتحدة ودول أخرى بمهارة وفعالية”.

وقال: “نحن فخورون بالمساعدات العسكرية التي نقدمها لأوكرانيا وتحديدا برامج التدريب على مدى السنوات الثمانية”، الماضية”، مضيفا “تقييمنا أن معنويات القوات الروسية في أوكرانيا تتراجع”.

وأكد المسؤول أن “القوات الروسية لم تتمكن من السيطرة على الأجواء الأوكرانية حتى الآن بسبب فعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية”.

وقال المسؤول أن “روسيا لا تزال تحتفظ بأقل بقليل من 90 بالمئة من قدراتها القتالية التي حشدتها قبل الغزو”، مضيفا أن “القوات الروسية تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة يوميا، ولكنهم لا يزالون يحتفظون بمعظم مخزونهم من الصواريخ الباليستية”.

ماريوبول

وقال المسؤول الرفيع “تقديراتنا أن ماريوبول لا تزال محاصرة من جميع الجهات وتحديدا من الشمال والجنوب الغربي”، مضيفا أن “المدينة مهمة للروس لأنها تفتح لهم ممرا بين دونباس والقرم وبسبب مركزها على بحر أزوف”.

وناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، “التكتيكات الوحشية الروسية في أوكرانيا بما فيها مهاجمة المدنيين”، مع قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، بحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.