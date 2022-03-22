شكرا لقرائتكم خبر عن قتال بين أهالي سوريين ومجموعات إيرانية طائفية تعمّدت إهانتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت مجموعة من الزوار الشيعة القادمين من العراق ، على إهانة السوريين في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

وبحسب تقارير سورية، فقد وقع شجار أثناء قيام هذه المجموعة بتوزيع طعام على السكان مع ترديد عبارات “مهينة” للسوريين: (السوريون جائعون، وطوابير من السوريين للحصول على الطعام).

وأوضحت التقارير أن الشعارات المهينة من قبل الزوار الإيرانيين، تمت مع التقاط صور لهم، مما دفع الأهالي للشجار معهم.

وقد استخدم الطرفان أسلحة بيضاء خلال الشجار، ما أسفر عن وقوع ست إصابات، وسط شتائم “طائفية” وجّهها هؤلاء الزوار للأهالي.

واستمر القتال حتى تدخلت مجموعة تابعة للميليشيات الشيعية في منطقة السيدة زينب، وفضت النزاع بين المتشاجرين.