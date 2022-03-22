شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه لإصدار تراخيص مراكز بلازما الدم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بتنظيم العمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:

ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص .

ما لا يجاوز مائة ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص .

ما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص .

علي أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا، ويُعفي من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.