شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس أوكرانيا: يجب عقد لقاء مع بوتين لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ضرورة عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعرف على موقف موسكو بشأن إنهاء الحرب، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن وكالة إنترفاكس الأوكرانية، تأكيد زيلنسكي أنه لا قرار فوري ممكن حاليا بشأن الإقليم الأوكراني المحتل.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة اندلاع قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي في كييف بين القوات الروسية والأوكرانية في اليوم الـ 26 من العمليات العسكرية في أوكرانيا.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، أمس الاثنين، فيما استمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية.

ميدانيا، أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء، وطالب عمدة كييف سكان المدينة بارتداء أقنعة خوفاً من تلوث سام جراء القصف الروسي.

في سياق متصل، أكد المدعي العام في أوكرانيا إن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي بعد الساعة الثالثة فجرا بقليل، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.