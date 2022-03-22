شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أوروبا فرصة لحل مشكلات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «ورلد أويل»، إن الغاز الأفريقي يمكن أن يساعد أوروبا في التغلب على معضلة الاعتماد على نظيره الروسي.

وبحسب مقال لـ «إن جي أيوك»، الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، يتساءل العالم، وهو محق في ذلك، عما إذا كانت احتياطيات الغاز في إفريقيا والتي تقدر بنحو 221.6 تريليون قدم مكعبة يمكن أن تكون جزءًا من حل الطاقة الذي تحتاجه أوروبا بشدة.

وأضاف: نعم، يمكن للدول الأفريقية أن تساعد في سد الفجوة. لكن الوصول إلى هناك سيكون صعبًا. ستحتاج البلدان الأفريقية إلى شهور لتكثيف إنتاجها من الغاز، خاصة أنه حتى وقت قريب جدًا، كان القادة الغربيون والمنظمات البيئية يضغطون بقوة من أجل وقف سريع للاستثمار في الغاز الأفريقي باسم حماية المناخ، وهو جهد دفع الشركات الأجنبية إلى البحث عن غطاء.

وأردف: سيتطلب تقليص الوقت اللازم لتدفق الغاز الطبيعي وتصديره إجراءات سريعة من جانب أصحاب المصلحة الأوروبيين والأفارقة.

ومضى يقول: بينما تمتلك أفريقيا ثروة من احتياطيات الغاز الطبيعي، إلا أنها تفتقر إلى حد كبير في البنية التحتية للغاز. بدون استيعاب سريع وكبير للاستثمارات من قبل الدول الأوروبية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة، لن يكون بوسع أفريقيا أن تمتلك ما يكفي من خطوط الأنابيب أو سعة التخزين أو مرافق المعالجة لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز بشكل مناسب.

وأضاف: يجب أن يتصرف القادة الأفارقة بشكل حاسم أيضًا، لتمهيد الطريق أمام الكيانات الأوروبية للاستثمار بنجاح في مشاريع البنية التحتية للنفط والغاز في أفريقيا، وعقد الصفقات بدلاً من الانخراط في تأخيرات غير معقولة، وتحريك إنتاج الغاز ونقله. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومات الأفريقية أن تبذل قصارى جهدها للنظر في الاحتياجات الأفريقية، حتى عندما تحاول تلبية الاحتياجات الأوروبية.

وتابع: كان الأفارقة يجادلون بأنه قبل الاندفاع إلى مصادر الطاقة المتجددة، بوجود حاجة إلى مواصلة إنتاج الغاز الطبيعي حتى يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء محليًا ومعالجة فقر الطاقة المنتشر في القارة.

ولفت إلى أن تحويل الغاز إلى نقود في أفريقيا سيخلق فرصًا اقتصادية لشباب القارة، حيث يقوم الكثير منهم اليوم برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: يمكن أن يكون الغاز الطبيعي الأفريقي مسارًا مهمًا لتنمية وتنويع اقتصادات الدول الأفريقية وتمهيد الطريق لانتقال ناجح وعادل للطاقة.

وأضاف: دعونا نعمل مع الدول الأوروبية لمساعدتها على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ولكن دعونا لا نفشل في تلبية الاحتياجات الملحة للدول الأفريقية في نفس الوقت.

وتابع: منذ عدة سنوات، تمارس الدول الأوروبية والمؤسسات المالية والأنشطة البيئية ضغوطًا هائلة على البلدان الأفريقية للتخلي عن احتياطيات الغاز والتحول الفوري إلى الطاقة الخضراء.

ومضى يقول: الآن، مع الأزمة في أوكرانيا، أصبح من الواضح أننا لم نقترب بعد من الهدف الجدير لطاقة خالية من الانبعاثات، ولم نصل إلى هناك بعد.

وأردف: تخيل لو بدأ بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية الأخرى في تمويل مشاريع الغاز. بالطبع لن توفر الغاز الذي تحتاجه أوروبا اليوم، لكنها ستساعد على المدى الطويل من خلال توفير بديل للطاقة الروسية. وسيساعد في جعل البلدان الأفريقية مصدرًا موثوقًا ومستدامًا للغاز الطبيعي لأوروبا في المستقبل. وسيضع أفريقيا في وضع يمكنها من تلبية احتياجاتها الملحة من الطاقة.

ودعا أوروبا إلى التوقف عن إعاقة أفريقيا بالمساعدات الخارجية، ومساعدتها بالتعاون في مشاريع السوق الحرة، والحرية الاقتصادية، وتسييل الغاز.