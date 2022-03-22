شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين في مدينة تعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الإثنين، الأحياء السكنية في مدينة تعز ما أسفر عن مقتل مدني.

وقال مصدر إعلامي: إن الميليشيا أطلقت قذيفة هاون وسقطت قرب بوابة المعهد الصحي في حي الشماسي شرق مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين، ولفت المصدر إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بالمدينة.

ويشن الحوثيون هجمات بالقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة على سكان المدينة، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأصيب ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، بينهم طفل وامرأة، الأحد، بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.