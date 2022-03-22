عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأزمة الأوكرانية.. زيلينسكي يشدد على الحاجة لعقد لقاء مع بوتين

الثلاثاء 22 مارس 2022

الخليج 365

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، على الحاجة إلى عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأكد الرئيس الأوكراني في لقاء مع وسيلة إعلامية أوكرانية محلية، أن اللقاء مع نظيره الروسي ضروري لتحديد موقف موسكو من إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرار فوري بشأن أراضينا المحتلة.

وأوضح زيلينسكي خلال مقابلة مع موقع "سوسبيلنه" الإلكتروني الإخباري، أن أي "تسوية" في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وتابع: "عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية.. سنعرضها على استفتاء".

وتحدث زيلينسكي مطولا عن مسألة حلف شمال الأطلسي المحورية التي أقر الرئيس الأوكراني في الفترة الأخيرة أن بلاده لن تتمكن من الانضمام إليه.

وأضاف: "لقد أدركنا جميعا ذلك. نحن غير مقبولين (في الحلف) لأنهم يخافون من روسيا.. هذا كل ما في الأمر.. ويجب أن نهدأ ونقول حسنا، يجب إعطاء ضمانات أمنية أخرى".

وتؤكد موسكو أنها تريد الحصول على ضمانة من أن أوكرانيا لن تنضم يوما إلى حلف شمال الأطلسي.