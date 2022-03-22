عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: بوتين يدرس استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا

الثلاثاء 22 مارس 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إن الاتهامات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية زائفة وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.



ولم يستشهد بايدن بأدلة على ما قاله.

وأضاف بايدن في حدث نظمته رابطة (المائدة المستديرة للأعمال): "ظهر بوتين بات إلى الحائط والآن يتحدث عن حجج واهية جديدة منها، التأكيد على أننا في أمريكا لدينا أسلحة بيولوجية وكيماوية في أوروبا، وهذا ليس صحيحا".

وتابع: "إنهم يشيرون أيضا إلى أن أوكرانيا تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية. وهذه علامة واضحة على أنه يفكر في استخدام كلتيهما".

والإثنين الماضي، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة إن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا ردا على هجوم مزعوم مدبر ضد القوات الروسية.

ولم تذكر أي دليل يدعم تأكيد ما وصفتها بإفادة استخباراتية. وأدلى مسؤولون أمريكيون بتصريحات مماثلة.

وقالت التغريدة: "يمكن أن تتخذ مثل هذه العملية شكل هجوم مزيف أو ‭’‬اكتشاف‭’‬ مدبر لعملاء أو ذخائر أو أدلة ملفقة على تخطيط أوكراني مزعوم لاستخدام مثل هذه الأسلحة".

وقالت إن وزارة الدفاع لم ترصد أي دليل يدعم اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت يوم الجمعة إنها ليست لديها دليل على أن أوكرانيا لديها برنامج أسلحة بيولوجية، في حين اتهمت واشنطن وحلفاؤها روسيا بنشر الادعاء غير المؤكد كذريعة محتملة لشن هجماتها البيولوجية أو الكيماوية.