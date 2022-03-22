شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يشارك فى افتتاح "أهلا رمضان" بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، في افتتاح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وذلك برفقة الدكتور علي المصليحي وزير التموين، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ويضم المعرض، مختلف السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك وبأسعار مخفضة، مؤكدا أن ذلك سيساعد في التخفيف على المواطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية وأن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها.