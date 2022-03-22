محمد اسماعيل - القاهرة - 13منفذا لبيع السلع الأساسية والتموينية الاستراتيجية في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

وفرت مديرية التموين في السويس 5 منافذ متحركة قرب الميادين الرئيسية لبيع السلع الأساسية والتموينية مزودة بماكينة السلع التموينية وتعرض سلع تموينية مدعمة.

كما تضم السويس 8 مجمعات للسلع الاستراتيجية موزعة في الأحياء، وهي منافذ ثابتة جرى زيادة كمية المعروض فيها قبل أسبوعين تلبية لاحتياجات المواطنين.

وحررت مباحث التموين في السويس محضر احتكار لتاجر أخفي 49 طنا من الدقيق في مخزن بمدينة السلام، بينما جري تحرير 47 محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع، وجرى مصادرة كمية من البضائع سيتم عرضها للبيع للمواطنين بالسعر القانوني ولن يسمع بإعادة بيعها مرة أخرى للتاجر مالكها الأول خلافا لما هو متبع عند التصرف في تلك البضائع وذلك لردع محاولات مغالاة التجار.

لم تخصص محافظة السويس أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين، بينما أعلن فرع جهاز حماية المستهلك عن تخصص رقم 0623191283 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغات البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي والغش التجاري واحتكار السلع.

وشهدت السويس عدة حملات شنتها مباحث التموين بمشاركة مفتشي التموين، أتت ثمارها وساهمت في ردع التجار المخالفين.

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