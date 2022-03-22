توقف اجتماع بين وزراء زراعة الاتحاد الأوروبي ونظيرهم الأوكراني بعد دوي صفارات الإنذار

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ)

توقف اجتماع عبر الفيديو بين وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي ونظيرهم الأوكراني رومان ليشتشينكو فجأة ليل الإثنين بعد أن دوت صفارات الإنذار خوفا من حدوث انفجار بقنبلة في أوكرانيا.

وكان ليشتشينكو يشارك عن بعد في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل عندما دوت صفارات الإنذار في موقع الوزير الذي لم يكشف عنه، حسبما قال وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي.

وتضرر القطاع الزراعي في أوكرانيا، وهو منتج مهم للقمح والذرة وأيضا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس في العالم، بشدة جراء الغزو الروسي.

وخلال المناقشات، دعا ليشتشينكو الحلفاء الأوروبيين إلى تقديم المساعدات الغذائية ودعم الزراعة الأوكرانية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي إن المزارعين الأوكرانيين بحاجة ماسة الآن إلى الوقود لزرع البذور في الربيع.

وقالت سيلفيا بندر ، وزيرة الدولة بوزارة الزراعة الألمانية ، بعد الاجتماع: "نحن في حالة أزمات متعددة".

وأضافت: "إن الحرب العدوانية الروسية هي بحق في دائرة الضوء. ومع ذلك، لا تزال أزمتا المناخ والتنوع البيولوجي مدرجتين أيضا على جدول الأعمال".