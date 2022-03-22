الحكومة الفلسطينية تحذر من تحويل المهاجرين الأوكرانيين لإسرائيل إلى مستوطنين



حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، من تحويل إسرائيل المهاجرين الأوكرانيين لأراضيها إلى مستوطنين جدد في الأراضي الفلسطينية.



وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله: "نحذر من استغلال الحكومة الإسرائيلية أزمة أوكرانيا وتحويل المهاجرين الأوكرانيين لإسرائيل إلى مستوطنين جدد".



واعتبر أن “إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية وسرقة مقدراتها، وقتل واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني غير مؤهلة بالحديث عن السلام في العالم”.



من جهة أخرى، رحب اشتية بتصريحات وزارة الخارجية الامريكية بشأن دعم حل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، وقرار الإدارة الأمريكية تخصيص مساعدات مالية للشعب الفلسطيني.



وقال إن السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا أن التصريحات الأمريكية بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال.



في سياق آخر حيا اشتية موقف دول الاتحاد الأوروبي “التي صوتت ضد مقترح ربط المساعدات إلى فلسطين بشروط”، موجها الشكر للاتحاد الأوروبي وتأكيده على استمرار دعمه السياسي والمالي لفلسطين.



(د ب أ)