فيصل بن فرحان يبحث مع لافروف مقترح الوساطة للأزمة الاوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 12:13 صباحًا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مساء الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأكد الأمير فيصل للافروف خلال الاتصال موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، قد قال مطلع الشهر الجاري، إن المملكة على استعداد لبذل جهود الوساطة بين كل أطراف الأزمة في أوكرانيا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أبدى الأمير محمد بن سلمان الاستعداد للوساطة، لدى تلقيه اتصالاً هاتفيا، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.