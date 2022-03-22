حركة طالبان تسمح للفتيات بالعودة الى المدارس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة التعليم في حكومة حركة طالبان اليوم الاثنين أن المدارس سوف تفتح أبوابها أمام جميع الطلاب في أفغانستان هذا الأسبوع، في أوضح إشارة حتى الآن على أن الفتيات سوف يسمح لهن بالعودة للدراسة.

وحُرمت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، وظل المجتمع الدولي يحث بصرامة طالبان على السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة.

في وقت سابق من العام الجاري، فتحت طالبان الجامعات أمام النساء إلا أنه تم الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية.

كما وعدت حركة طالبان بأن الفتيات سوف يسمح لهن أيضاً بالعودة الفصول في جميع الصفوف الدراسية في أعقاب العام الأفغاني الجديد الذي كان يحتفل به يوم الاثنين.

وقال البيان إن جميع الفصول سوف تفتح يوم الأربعاء. لم يشر بيان الوزارة بشكل خاص إلى الفتيات لكنه قال إن “وزارة التعليم تؤكد على أن الدولة ملتزمة بحق جميع مواطنيها في التعليم”.

واضاف البيان أن الوزارة أيضاً “تعمل جاهدة لإزالة كافة أنواع التمييز”، دون أن تخوض في التفاصيل. وتحث الوزارة المواطنين أن يرسلوا أطفالهم إلى المدارس العادية أو المدارس الدينية.

ولم تفرض طالبان قيوداً على أنواع المقررات الدراسية التي يمكن للنساء الجامعيات الالتحاق بها. لكن الموسيقى التي سبق تدريسها لم تعد متوفرة.

عندما كان طالبان في السلطة المرة السابقة في تسعينيات القرن الماضي، كانت الموسيقى محظورة، والفتيات محرومات من التعليم، والنساء غير مسموح لهن بالعمل ومطالبات بارتداء البرقع.

في عام 2001، أطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان. وبعد عودتها للسلطة في أغسطس 2021 إثر الانسحاب الأميركي من أفغانستان، شاهد المجتمع الدولي المتوتر حركة طالبان وهي ترسل النساء للمنازل من العمل وتغلق الجامعات العامة في أنحاء البلاد باستثناء 10 ولايات فقط، ولم تفرض طالبان البرقع مرة أخرى، إلا أن النساء مطالبات بارتداء الحجاب، وسمحت حركة طالبان كذلك للنساء بالعودة للعمل في وزارتي الصحة والتعليم، وفي مطار كابل الدولي، حيث يعملن في مراقبة جوازات السفر والجمارك، كما عادت النساء للعمل في القطاع الخاص وفي منظمات الإغاثة غير الحكومية. ولكن في الوزارات الأخرى، لم تعد النساء إلى العمل.

من المقرر أن يكثف برنامج الغذاء العالمي برنامج وجباته المدرسية ويسمح بتقديم مساعدة نقدية للفتيات في المدارس الثانوية لتشجيعهن على مواصلة الدراسة.