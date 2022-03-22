شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة.. 100 ألف مليشياوي في العراق يتبعون أوامر خامنئي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
كشفت وكالة الأناضول عن انتهاكات خطيرة للحكومة الإيرانية لسيادة العراق ومصالح شعبه خلال العقدين الماضيين على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفي تقرير أعده القسم الفارسي بالوكالة، أكد أن إيران كانت أكبر عقبة أمام تحقيق الاستقرار في بلاد الرافدين، وذلك عبر الميليشيات التابعة لها والتي بثتها في الأراضي العراقية على مدى العقدين الماضيين.
ولفت التقرير إلى أن المليشيات العراقية تتبع المرشد الايراني علي خامنئي، وهو الأب الروحي لها.
وتابعت: لا يمكن للمرء في أي بلد آخر في العالم، غير العراق، أن يجد مجموعة مسلحة عدد أفرادها 100000 عنصر، ولها مجاميع فرعية، أي أنهم يعتبرون أنفسهم أيديولوجيا وعسكريا من أتباع خامنئي.
كما ذكر التقرير دلائله حول السياسة التخريبية في العراق، وذلك عبر هجوم الميليشيات على مكتب الحزب الديمقراطي الكردي في بغداد، ورفضهم قبول نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق.
وأضاف: كما أن الزيارات المتتالية لقائد فيلق قدس إسماعيل قآني إلى العراق، للتأثير على تشكيل الحكومة الجديدة والبرلمان بعد هزيمة الجماعات السياسية والعسكرية التابعة لطهران في الانتخابات.
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