شكرا لقرائتكم خبر عن قطيعة وانهيار.. أول تحرك روسي ردًا على تصريحات «بايدن» المسيئة لـ«بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

في أول تحرك رسمي من روسيا، احتجاجًا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نُشر بعد استدعاء السفير الأمريكي، أن “هذا النوع من التصريحات الصادرة عن رئيس أمريكي والتي لا تليق برجل دولة من الصفّ الأول، جعلت العلاقات الروسية-الأمريكية على حافة القطيعة”.

وجاء في البيان أن السفير الأمريكي جون ساليفان سُلّم رسالة احتجاج رسمية بشأن “تصريحات غير مقبولة” أدلى بها بايدن مؤخرًا.

وأشارت الوزارة إلى أنها حذّرت السفير من أن “الإجراءات العدائية التي تُتخذ ضد روسيا ستلقى ردا حازما”.

وكان البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة تصريحات “بايدن” وقال إنه كان يتحدث من “القلب” عندما رأى مشاهد الدمار في أوكرانيا، إلا أنه عاد بعد ساعات وأصرّ على تصريحات بإطلاق أوصاف أكثرة حدة بشأن “بوتين”، ووصفه بأنه “دكتاتور قاتل” و”سفاح صرف”.