شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. البنتاجون: ندرس إرسال أنظمة دفاعات جوية «مناسبة» للجيش الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مساء اليوم الإثنين، إنها تدرس إرسال أنظمة دفاعات جوية “مناسبة” للجيش الأوكراني.

وأضافت البنتاجون، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، سجلنا نشاطا عسكريا للبحرية الروسية قبالة ساحل أوديسا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرات روسية تطلق صواريخ على أهداف أوكرانية من المجال الجوي الروسي والبيلاروسي

وفي وقت سابق، اندلع قتال عنيف في محيط منطقة بوديليسكي في كييف بين القوات الروسية والأوكرانية في اليوم الـ 26 من العمليات العسكرية في أوكرانيا.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ26، اليوم الاثنين، فيما استمر القصف الروسي على المدن الأوكرانية، فيما أعلنت السلطات في أوكرانيا فرض حظر تجوال شامل اعتبارا من مساء اليوم وحتى الأربعاء، وطالب عمدة كييف سكان المدينة بارتداء أقنعة خوفاً من تلوث سام جراء القصف الروسي.

من جهته، أكد المدعي العام في أوكرانيا أن قذيفة روسية سقطت على مصنع كيماويات خارج مدينة سومي بعد الساعة الثالثة فجرا بقليل، ما تسبب في تسرب خزان يحتوي على 50 طنا من الأمونيا استغرق ساعات لاحتوائه.